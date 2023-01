È Tajon Buchanan il sostituto scelto dall'Inter in caso di addio di Denzel Dumfries, nome nella lunga lista degli obiettivi del Chelsea. Ad assicurarlo è La Gazzetta dello Sport, che conferma la valutazione di 60 milioni di euro fatta dal club nerazzurro per l'olandese. I soldi dell'eventuale cessione dell'ex PSV saranno, almeno in parte, reinvestiti per il sostituto che è stato individuato da tempo nel canadese del Bruges che si è messo in mostra al Mondiale.