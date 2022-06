Nessun rilancio della Roma e allora Henrikh Mkhitaryan si avvicina ancora di più all'Inter. Ieri, dall'incontro avuto tra Tiago Pinto e Rafaela Pimenta, che gestisce gli affari dell'armeno, non è venuta fuori alcuna mossa migliorativa da parte dei capitolini, che di fatto sembrano lasciare al centrocampista la scelta di sposare i nerazzurri. Nessuna asta, deciderà il giocatore se restare in giallorosso con Mourinho o se sposare il progetto di Inzaghi.

A Reggio Emilia, per la finale Primavera, Pinto e Ausilio erano in tribuna e hanno parlato a lungo, probabilmente anche di Mkhitaryan. "L’Inter, in ogni caso, sul centrocampista si sente al sicuro - assicura la Gazzetta dello Sport -. C’è una parola data dal giocatore al club nerazzurro: non ci sono le firme, certo, ma a Milano suonerebbe davvero strano un cambio d’orizzonte. Quella stretta di mano tra l’avvocatessa e Ausilio vale parecchio, per i nerazzurri. Che peraltro hanno sottoposto al giocatore un’offerta economicamente vantaggiosa, anche più di quella filtrata inizialmente. A Mkhitaryan l’Inter garantisce un contratto di due anni da 3,2 milioni di euro netti a stagione, con bonus che facilmente porteranno il calciatore a toccare quota 4. Il club di Zhang però si è riservato una via d’uscita dall’accordo dopo 12 mesi, qualora il giocatore non dovesse garantire alcuni obiettivi minimi nel 2022-23".