L'Inter vuole fare cassa a gennaio anche, se non soprattutto, per dare l'assalto a Marcus Thuram come conferma anche oggi la Gazzetta dello Sport. In particolare, le porte dell'addio si spalancano per Correa proprio perché l'idea è quella di sostituire l'argentino con il francese. "I segnali di fumo a Thuram vanno letti proprio in questa ottica", spiega la rosea.