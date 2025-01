Venezia battuto e delusione araba cancellata. L'Inter torna la squadra che tutti conoscono, come sottolinea la Gazzetta dello Sport all'indomani dell'1-0 del Penzo: da scudetto, solida, affidabile e insuperabile dietro. Tre punti fondamentali per riannodare i fili del discorso bruscamente interrotti dal ko col Milan in Supercoppa: una sconfitta che poteva generare disturbi maggiori, mentre la reazione è arrivata forte e chiara.

Invece l’Inter è l’unica a conquistare tre punti delle finaliste di Riad, superando l’Atalanta e mantenendo le distanze con il Napoli che ha però due gare in più - sottolinea la Gazzetta -. Teoricamente i nerazzurri potrebbero essere in testa. Ma già il primo recupero con il Bologna, mercoledì, non lascia del tutto tranquilli: i rossoblù hanno sprecato ancora e si sono fatti raggiungere su rigore al 98’ dalla Roma. L’Inter però rilancerà Thuram e Dimarco, ieri a lungo in panchina per turnover. Non c’è un’alternativa per Calhanoglu, ma Asllani ha risposto bene. C’è invece un giocatore fondamentale e silenzioso che risponde sempre presente: è Darmian, dove lo metti sta, in difesa, in fascia, a destra, a sinistra. A Venezia ha segnato lui il gol decisivo.