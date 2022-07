Giorni decisivi per la cessione di Skriniar al PSG: l'Inter si attende il definitivo rilancio dei parigini a 70 milioni per chiudere i negoziati e poi sostituire lo slovacco che inizialmente non voleva lasciare i nerazzurri. "Col passare dei giorni, però, ha capito che il suo sacrificio era necessario per dare solidità ai conti nerazzurri e garantire al club lo stesso futuro vincente - spiega la Gazzetta dello Sport -. Anzi, ha apprezzato certi aspetti positivi di questo cambiamento di vita: non solo lo stipendio-maxi, ma pura la possibilità di giocare con Messi, Mbappé e Neymar".

L'addio a Skriniar innescherà una rivoluzione in difesa, visto che anche De Vrij è in bilico. Il contratto dell'olandese è in scadenza, di rinnovo non si parla e con un'offerta seria l'Inter non si opporrebbe. In tal senso, occhio allo United di Ten Hag. "Solo dopo l’Inter, che ha già arruolato cinque giocatori (l’ultimo, Raoul Bellanova, farà le visite domani), potrà concentrarsi anche sugli investimenti in difesa: Milenkovic è già bloccato e si chiederà un appuntamento al Toro per discutere del prezzo di Bremer", spiega la rosea.