L'Inter chiude il mercato con l'arrivo di Davy Klaassen, colpo lampo dell'ultimo giorno di trattative. Il giocatore, appena 24 ore prima in campo con il suo Ajax, si è poi liberato a zero per sposare il nerazzurro e firmare il suo nuovo contratto. L'olandese "ha fatto la doccia dopo il playoff di Europa League giovedì sera all’Amsterdam Arena e dopo qualche ora era già su un aereo per Linate - ricorda oggi La Gazzetta dello Sport -. È atterrato di mattina per le visite, poi nel pomeriggio la firma di un contratto da 1,5 milioni più bonus".

