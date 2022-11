Più che derby d'Italia, derby delle perdite: come ricorda Marco Iaria della Gazzetta dello Sport, Juventus e Inter hanno sommato un miliardo di deficit negli ultimi tre anni, quelli impattati dall’emergenza pandemica: 1.042 milioni, per l’esattezza, 554 a carico dei bianconeri e 488 per i nerazzurri. Non solo, i due club hanno registrato i due peggiori risultati d’esercizio della storia del calcio italiano: -254 milioni per la Juve nel 2021-22, -246 milioni per l’Inter nel 2020-21. A parziale alibi, va detto che i danni provocati dall'emergenza pandemica hanno fatto più male a quelle società che avevano profuso investimenti per la crescita e che si trovavano, quindi, in una fase espansiva. Anche se è innegabile che i due club hanno vissuto negli ultimi anni al di sopra delle loro possibilità.