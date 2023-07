Il mercato della Juventus ruota tutto attorno al futuro di Dusan Vlahovic, la cui cessione darebbe l'input al neo diesse Cristiano Giuntoli di investire i soldi incassati (70-80 milioni di euro) per esempio su Jonathan David, suo vecchio pallino già ai tempi del Napoli. Il bomber del Lille costa circa 50 milioni di euro e, secondo Gazzetta.it, rappresenterebbe per i bianconeri un'alternativa a nomi più pesanti come Romelu Lukaku e Alvaro Morata, i due preferiti di Massimiliano Allegri.

Molto dipenderà dagli incastri internazionali del mercato, con il domino che potrebbe scatenarsi dopo la cessione di Kylian Mbappé da parte del PSG. Che, a quel punto, andrebbe all'assalto di Victor Osimhen, con gli azzurri che entrerebbero in corsa per il nazionale canadese classe 2000.