Zero alibi, solo responsabilità. Simone Inzaghi, anche a caldo dopo il derby perso, è stato lucido e non ha lasciato spazio a recriminazioni o scuse di sorta.

La Gazzetta dello Sport elogia l'atteggiamento del tecnico nerazzurro: "Simone ha tolto gli alibi all’Inter. E almeno uno era facilissimo da sfruttare, bello e pronto lì, la stanchezza post Champions e la trasferta di Manchester. Il tecnico l’ha respinto. E ha fatto bene - si legge -. Si è preso la responsabilità della serata negativa ma allo stesso tempo ha mandato due messaggi chiarissimi ai giocatori. Il primo: non siamo stati squadra, colpa di approcci sbagliati sia nel primo sia nel secondo tempo, passaggio che chiama in causa l’attenzione dei suoi. Il secondo: il doppio impegno non sia una scusa, ma un obiettivo".

Insomma, si poteva fare molto di più nonostante tutto. Anche perché il turnover c'è stato (5 giocatori diversi dalla Champions) e la fiducia nella rosa è totale. Semplicemente, l'Inter non ha fatto l'Inter. Da qui si riparte. Un po' come accadde nel 2023.