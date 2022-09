L'Inter si aggrappa a Lautaro per uscire definitivamente fuori dal periodo difficile di questo inizio stagione. " Correa è favorito su Dzeko per stargli vicino stasera. Ma è al Toro che Inzaghi si affida - conferma la Gazzetta dello Sport -. L’Inter ha guadagnato un leader, in queste settimane. E stasera di leader c’è bisogno, per non cominciare già a ragionare sull’Europa League dopo appena 180 minuti di girone".

Ma i nodi di formazione non sono limitati all'attacco. "Le scelte sono tante, non è una vigilia banale. La più importante è in porta. Onana e Handanovic si giocano il posto, l’alternanza delle ultime due partite non dovrebbe essere interrotta: il camerunese è in leggero vantaggio - si legge -. Torna Bastoni dall’inizio, si ricompone il trio titolare: il tecnico vuole un clean sheet vero, non maturato solo grazie alle parate del portiere come accaduto col Torino".

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro.