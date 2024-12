Nessun esperimento e nessuna voglia di pensare alla Supercoppa: l'Inter che scenderà in campo stasera contro il Como sarà la migliore versione di se stessa, almeno per le possibilità attuali considerando le diverse defezioni. Assenze che vanno a fiaccare parecchio la difesa.

Scelte obbligate per Inzaghi, come conferma la Gazzetta dello Sport: fuori causa sia De Vrij (al massimo in panchina) che Darmian. I due si aggiungono a Pavard e Acerbi. Davanti a Sommer ci sono solo quattro uomini pienamente disponibili: Bastoni farà il centrale, Palacios in panchina. In mezzo al campo, però, ecco il recupero lampo di Barella: stamattina la decisione definitiva, ma il numero 23 dovrebbe partire dall’inizio. Stessa cosa per Lautaro: da lui ci si attende sempre la sterzata in una stagione fin qui avara di soddisfazioni personali.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

