Posto Champions, Juve e Benfica in coppa: l'Inter ha davanti a sé un aprile da fuochi d'artificio e Inzaghi punta ad avere tutti a disposizione per poter gestire le energie nel migliore dei modi. Si parte sabato, quando a San Siro arriverà la lanciatissima Fiorentina di Italiano. "Simone deve ancora fare i conti con gli infortuni, ma intanto per la Viola ritroverà due pedine importanti. Alessandro Bastoni e Robin Gosens ieri hanno svolto l’intera seduta con la squadra e sono pienamente recuperati per il match di sabato, dove soprattutto il recupero del tedesco diventa fondamentale - spiega la Gazzetta dello Sport -. Federico Dimarco, infatti, è ancora alle prese col risentimento muscolare accusato nell’ultima sfida contro la Juve, che lo ha costretto a saltare anche il doppio impegno con la Nazionale. Lui e Edin Dzeko hanno lavorato a parte e sperano di poter essere tra i convocati per la Fiorentina, magari per tornare in campo al meglio martedì in Coppa Italia".