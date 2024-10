Zielinski torna ancora una volta a giocare contro il suo ex Empoli e stavolta lo fa da regista. Dopo gli anni a Napoli, il polacco si sta riciclando come vice-Calhanoglu complici i problemi di un altro ex azzurro, Asllani.

La presenza di Ziello, come lo chiama Inzaghi, è confermata anche dalla Gazzetta dello Sport: toccherà ancora lui ricoprire le zolle davanti la difesa come fatto con la squadra di Motta. Asllani sembrava pronto a giocare già contro la Juve, poi proprio nell’allenamento di vigilia ha alzato bandiera bianca. Ancora ieri aveva quella fastidiosa fasciatura al ginocchio: e allora ecco il sorpasso di Zielinski.

Per il resto, niente maxi turnover: Inzaghi cambierà poco rispetto a domenica, appena due elementi. Dentro Darmian e Bisseck per Dumfries e Pavard. Rotazioni profonde rinviate verosimilmente a domenica prossima, a San Siro contro il Venezia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!