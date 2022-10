Grande attesa in casa Inter per il match di domani a San Siro contro il Viktoria Plzen: con una vittoria, i nerazzurri sarebbero matematicamente agli ottavi senza dover attendere il risultato di Barcellona-Bayern, in campo alle 21. Per quanto riguarda la formazione - secondo la Gazzetta dello Sport - rispetto a Firenze, Inzaghi dovrebbe rilanciare dall'inizio Bastoni e Dumfries. In panchina si rivedono Lukaku e Gagliardini, unico assente rimane Brozovic.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.