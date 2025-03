Niente recupero per De Vrij, costretto a saltare il big match di questa sera tra Atalanta e Inter. È questa la notizia principale in casa nerazzurra, dove Inzaghi ha sciolto anche l'ultimo dubbio legato alla difesa: a completare la linea a tre ci sarà Pavard, con Bisseck inizialmente in panchina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico interista ha tenuto la squadra in ritiro ad Appiano: la partenza per Bergamo avverrà in giornata, con quattro Primavera (Alexiou, Aidoo, Cocchi e Berenbruch) nella lista dei convocati per far fronte all'emergenza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!