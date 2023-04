"Sembrava ormai all’angolo, frastornato dalle delusioni ripetute in A e arrivato alla fine del suo ciclo interista, e invece Simone Inzaghi si è staccato dalle corde in un moto d’orgoglio e ha cominciato a prendere a pugni il destino. Di questa impresa eroica in terra portoghese, che l’Inter custodirà in mezzo alle più belle della propria leggendaria storia, Simone Inzaghi è il vero architetto. Il vincitore totale assieme ai suoi ragazzi che a fine gara gli ballonzolavano attorno in estasi". Lo scrive la Gazzetta dello Sport all'indomani del 2-0 nerazzurro al Da Luz.