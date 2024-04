Inzaghi non si vuole fermare e l'intenzione ovviamente è quella di ottenere il massimo anche dalla trasferta di Udine.

E così - come spiega la Gazzetta dello Sport - anche contro i friulani i nerazzurri dovrebbero scendere in campo con l'undici titolare, senza rotazioni: per quelle ci sarà tempo. Il tecnico nerazzurro ritroverà Sommer tra i pali e Arnautovic in panchina, mentre Bastoni non sarà convocato per non rischiare nulla dopo l'affaticamento muscolare: pronto Carlos Augusto. Dimarco confermato a sinistra a centrocampo e Dumfries in vantaggio a destra su Darmian.

Per guardare chi finora si è visto meno, come Buchanan, ci sarà tempo. Ora non è ancora il momento di rilassarsi: su questo punto, Inzaghi è stato chiarissimo con i suoi. Lo scudetto è vicino, ma va ancora conquistato.