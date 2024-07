Meritate vacanze per Lautaro Martinez dopo il trionfo in Copa America. L'argentino, come ribadisce La Gazzetta dello Sport, è atteso come Valentin Carboni tra il 7 e l'8 agosto ad Appiano Gentile: difficile per entrambi pensare che ci siano (se non da spettatori) contro l'Al Ittihad a Monza.

Oggi Inzaghi conta su Di Gennaro, Radu, Carlos Augusto, Bisseck, Mkhitaryan, Fontanarosa, Agoumé, Correa, Satriano, Salcedo, Vanheusden, Josep Martinez, Taremi e Topalovic. Più Acerbi, al momento a parte.

Giovedì torneranno Zielinski e Asllani, il 24 luglio gli azzurri Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella e Frattesi, il 26 Arnautovic, il 30 Sommer e il 31 Calhanoglu. Ad agosto toccherà il 3 a Thuram, Pavard, De Vrij e Dumfries, quindi i due argentini.

Le amichevoli sono già fissate: domani il Lugano, lunedì prossimo la Pergolettese, quindi Las Palmas (27 luglio a Cesena), Pisa (2 agosto all'Arena Garibaldi), Al Ittihad (7 agosto) e Chelsea (11 agosto).