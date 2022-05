"Non è la prima volta che l’Inter si stende su quel lettino ad Appiano. Simone Inzaghi l’aveva già psicanalizzata un paio di volte almeno in questa folle stagione: il tecnico ha lavorato ancora da analista, ha esplorato le fragilità mentali, ha cercato di capire il perché di questi ripetuti saliscendi emotivi, di questa tendenza autolesionista quando sta per arrivare la gioia". La Gazzetta dello Sport romanza la situazione in casa Inter dopo la cocente delusione del ko nel recupero con il Bologna. Oggi a Udine ci si attende una risposta soprattutto di carattere e Inzaghi ha lavorato in particolar modo sulla testa dei suoi. "Tutto il lavoro di Inzaghi da giovedì fino a ieri è stato, soprattutto, psicologico - si legge -. Le sue parole ai giocatori hanno girato e rigirato attorno a un concetto: è necessario evitare che la storia si ripeta, bisogna impedire che si resti di nuovo al buio. Inutile farsi prendere dall’ansia o cedere all’isteria che in alcuni casi si è notata al Dall’Ara: dall’uscita nervosa di Barella al sanguinoso giallo preso da Calha passando per il rosso al suo preparatore Spicciariello, l’atmosfera dei nerazzurri pareva elettrica. Così l’allenatore ha ripetuto con schiettezza che occorre recuperare la serenità dell’ultimo mese: solo con la calma dei forti si potrà arrivare alla luce".