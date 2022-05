La mossa di Inzaghi è più psicologica che fisica: liberare la testa e non appesantire troppo la settimana, l'ultima prima della fine della stagione. E così il tecnico nerazzurro ha concesso alla squadra un giorno di riposo in più: 48 ore di stacco prima di preparare la partita con la Samp. "L’Inter sta bene e ha voglia di crederci. Inzaghi ha ringraziato i suoi domenica sera, dopo la partita di Cagliari. E domani ripeterà ai suoi quanto detto dopo la Coppa: pensiamo solo a noi stessi, proviamo a complicare le cose agli altri costringendoli a fare risultato, non servendo loro lo scudetto sul piatto d’argento - racconta la Gazzetta dello Sport -. La preparazione non sarà stravolta. E dunque sessioni video sull’avversario, senza eccezioni. Il tecnico se la giocherà con i migliori, senza stravolgere l’assetto. In campo andranno gli uomini di Cagliari, presumibilmente con Dumfries al posto di Darmian, ovvero l’Inter che è arrivata a vincere due trofei e, in ogni caso, a giocarsi lo scudetto fino all’ultima giornata. L’Inter punta a regalarsi un’ultima tappa di un’annata lunghissima. Contro la Sampdoria sarà la partita numero 52: una maratona, non solo una stagione".