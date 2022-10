Simone Inzaghi , in un solo colpo, spazza via le voci sempre più insistenti di esonero e spera di aver dato la svolta decisiva alla stagione della sua Inter. "Sono forse passati i giorni più lunghi, intensi e controversi dell’Inzaghi allenatore: con una vittoria tanto sofferta, quanto nobile e dolce, Simone è uscito dall’angolo buio in cui si era cacciato - scrive la Gazzetta dello Sport -. La luce non è poi così distante se la cerchi e il tecnico interista lo ha capito ieri".

"Non è stata la bellezza, però, a riportarlo a galla, ma l’umiltà, che spesso era mancata nell’ultimo periodo: non si era vista nelle dichiarazioni mirabolanti prima delle partite e in campo nella strana isteria collettiva che aveva portato i nerazzurri a non capirsi, a urlarsi addosso e a sbracciare oltre il consentito - sottolinea la rosea -. Niente di tutto ciò si è visto ieri perché la squadra è tornata ad essere un blocco di granito, un corpo unico in difesa della linea del Piave. Se questa sia la scintilla che riaccenderà la macchina, è presto per dirlo, ma un risultato di questo livello, contro un avversario di tale lignaggio, consente di prendere con ben altro stato d’animo il biglietto del treno per Reggio Emilia". L'aba di un nuovo inizio.