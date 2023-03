"L’Inter ha così fatto su e giù sulle montagne russe: ha mostrato un netto calo fisico, ma soprattutto diversi giocatori hanno tradito. A partire dall’attacco completamente inceppato: perfino Lautaro, che ha tirato la carretta con nove gol nel 2023, da un po’ non vede la porta - si legge -. Per il resto, Skriniar ha la testa sotto alla Tour Eiffel e, non a caso, si è fatto espellere con l’Empoli: ora deve fare i conti pure lui con fastidiosi guai fisici. Dumfries, invece, è il disastro della compagnia, la caricatura di se stesso: al Dragão ha salvato sulla linea la qualificazione ma, continuando così rischia, di svalutarsi. Brozo, recuperato nel fisico ma non nella testa, è ormai periferico in un sistema che ha digerito Calha regista. La primavera interista si apre quindi con un rosario di dubbi. O, forse, è solo l’inverno che non vuole andarsene".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!