Quello di ottobre è sempre stato un mese chiave per le squadre di Simone Inzaghi. Dal 2016 a oggi, tenendo conto delle partite di campionato, il tecnico piacentino in questo periodo dell'anno viaggia veloce, come conferma lo storico dei 2,21 punti di media, ricorda oggi La Gazzetta dello Sport. A questo giro l'Inter se la vedrà con il Torino (stasera) per poi incrociare Roma e Juventus dopo la sosta: un trittico chiave che va affrontato come si deve per non perdere quota dalla vetta.

A ottobre, Inzaghi (che conta 22 vittorie e solo 4 sconfitte su 33 partite in Serie A) c'è proprio la costante che le sue squadre, ovvero la Lazio prima e l'Inter oggi, tendono a raggiungere un ottimo livello di forma proprio in questo periodo dell'anno. Sono 'pensate' per questo. "I parametri fisici nelle mani oggi dello staff nerazzurro lo confermano: l'Inter è meno "stanca" oggi di quanto non fosse a metà settembre", sottolinea la rosea.

