Roma o Inter: oggi Henrikh Mkhitaryan dovrà dare una risposta ai giallorossi che due giorni fa gli avevano dato 48 ore di tempo per decidere sulla nuova proposta di contratto. "Conta la parola? Se la risposta è sì, stasera Mkhitaryan sarà a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter - suggerisce la Gazzetta dello Sport -. Ma siccome siamo in territorio minato, e siccome nel mondo del calcio e del mercato vale tutto l’arco costituzione dei possibili comportamenti, allora è giusto trattare l’argomento con un pizzico di prudenza, mantenendo ancora una piccola percentuale di possibilità per il rinnovo con la Roma", spiega il quotidiano.

Il rilancio della Roma (contratto di un anno da 3,6 milioni di base fissa, più 200mila euro da aggiungere ogni 15 presenze, fino a un tetto massimo di 4,2 milioni, oltre ai premi di squadra. Il contratto si rinnoverebbe automaticamente per una seconda stagione, fino al 2024, alle stesse cifre in caso di qualificazione alla prossima Champions della Roma, oppure qualora l’armeno dovesse disputare almeno la metà delle partite) è arrivato su spinta di Mourinho, che ha chiamato l'armeno per provare a convincerlo.