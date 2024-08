L'Inter doveva vincere e ha vinto. E ha messo in mostra un Taremi positivo alla sua prima da titolare peraltro al Meazza. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'iraniano e Thuram hanno formato un tandem potente e di grande corsa: proprio dell'ex Porto l'assist per Darmian in occasione del gol del vantaggio.

In questa stagione Inzaghi godrà di soluzioni offensive interessanti - scrive la rosea -. E pure Arnautovic, entrato al 71’, ha giocato un finale di partita da attaccante con ambizioni intatte, alla faccia dei 35 anni d’età.

Un 2-0 che il giornale descrive "agostano, quasi balneare". Gambe pesanti e grande caldo. Non ci si poteva aspettare fosse già l'Inter migliore. Non a caso il risultato è rimasto in bilico fino al 75', minuto del gol di Calhanoglu dal dischetto.