Robin Gosens resta in corsa per strappare una convocazione per Inter-Udinese: dopo l'affaticamento all'adduttore destro accusato contro la Samp, infatti, il laterale tedesco è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo nella seduta del giovedì mattina e spera di tornare a disposizione di Simon Inzaghi, che deciderà solo alla vigilia se portarlo in panchina sabato sera.

A proposito di scelte, secondo Gazzetta.it, il tecnico piacentino sarebbe pronto a rilanciare dal primo minuto Federico Dimarco e Alessandro Bastoni, mentre non è esclusa in difesa la conferma di Stefan de Vrij per dare respiro a uno tra Milan Skriniar e Francesco Acerbi. Stesso discorso per Marcelo Brozovic, che si candida a a sostituire uno dei centrocampisti spremuti nell'ultimo mese; sulla destra Denzel Dumfries è in ballottaggio con Matteo Darmian. In attacco, infine, fiducia a Romelu Lukaku con Lautaro Martinez, mentre Edin Dzeko dovrebbe essere il prescelto per la partita di Champions League con il Porto di mercoledì sera.

