Oltre allo squalificato Dumfries e all'affaticato Acerbi, nelle ultime ore in casa Inter si è dovuto registrare anche il problema al polpaccio destro di Dimarco. L'esterno verrà valutato meglio domani, quando si deciderà se sottoporlo o meno ad esami strumentali. I due italiani saranno comunque in panchina per fare gruppo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, abbozzando poi il probabile undici che sfiderà oggi il Torino.

leri Inzaghi ha provato la stessa formazione che ha iniziato il derby, ma con De Vrij al centro della difesa e Carlos Augusto a sinistra. Per il resto spazio ai titolarissimi Sommer, Pavard, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram e Lautaro.

