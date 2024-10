Questa sera saranno sette i cambi di formazione dell'Inter rispetto alla partita vinta contro la Stella Rossa in Champions League. Uno di questi riguarderà Bisseck, che secondo La Gazzetta dello Sport ha vinto il ballottaggio con Pavard per il ruolo di centrale di destra nella sfida con il Torino. In attacco si rivede la ThuLa, mentre sulle fasce tornano Dimarco a sinistra e Darmian (avanti rispetto a Dumfries) a destra con Frattesi riproposto dal 1' in mediana. Al centro della difesa, invece, toccherà di nuovo ad Acerbi. "Tra i convocati c'è regolarmente Arnautovic, che ha smaltito l'affaticamento", aggiunge la rosea.

