Si aggiunge il nome di Tajon Buchanan sul taccuino dei dirigenti dell'Inter per quanto riguarda la corsia destra, che in estate - con molta probabilità - rimarrà orfana di Denzel Dumfries. Le possibilità di sacrificare l'olandese sono concrete, sottolinea la Gazzetta dello Sport, con il Chelsea che vuole sfruttare la corsia preferenziale rappresentata dal rinnovo del prestito di Romelu Lukaku per battere la concorrenza di Manchester United e Bayern Monaco, le ultime big che si sono iscritte all'elenco delle pretendenti. Davanti a questa prospettiva, la missione di Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin in Qatar è stata produttiva visto che tra i profili più interessanti osservati durante il Mondiale sono arrivati riscontri positivi sul canadese classe 1999 in forza al Bruges, già seguito in passato dai nerazzurri. Diverso il discorso per il tunisino Mohamed Dräger, il cui cartellino è controllato dal Nottingham Forrest, che non ha convinto fino in fondo. Al pari di Angelo Preciado, che pur avendo impressionato sul piano della corsa non sembra avere le caratteristiche fisiche per sostituire Dumfries.