L'età media della rosa interista per il 2023-24 è destinata ad abbassarsi rispetto a quella della passata stagione. Il calcolo è facile, come fa notare la Gazzetta dello Sport, aggiornando le situazioni dei vari senatori destinati a lasciare Milano dopo diversi anni di militanza in nerazzurro: oltre a Edin Dzeko, nerazzurro solo per un biennio, non rinnoverà il suo contratto in scadenza neppure Danilo D’Ambrosio e molto probabilmente anche capitan Samir Handanovic.

Per quest’ultimo, si legge sulla rosea, in Viale della Liberazione non hanno ancora preso una decisione definitiva, ma la separazione in questo momento è l’opzione più probabile. E poi c’è Marcelo Brozovic, la cui posizione al centro del progetto tecnico di Simone Inzaghi non è più così sicura: se l’Al-Nassr alzerà ulteriormente la sua proposta e il croato lascerà Milano, con l’ingresso in rosa di Frattesi la squadra diventerà più giovane.