Alexis Sanchez sta parzialmente bloccando il mercato dell'Inter e complicando anche il piano di riduzione del monte ingaggi. Come noto, si tratta sulla buonuscita da riconoscergli per risolvere il contratto con un anno di anticipo: una mossa che permetterebbe al club nerazzurro di risparmiare 9 milioni di euro lordi di stipendio.

"Il cileno ha respinto un’offerta di 4 milioni, ma l’Inter non intende mollare la presa e tornerà alla carica nei prossimi giorni, con ogni probabilità entro venerdì - aggiorna Gazzetta.it -. Ci sarà un nuovo confronto con Felicevich, a cui i nerazzurri cercheranno di far capire come una rapida conclusione della vicenda convenga un po’ a tutti, in primis al giocatore". Secondo la rosea resta difficile che i nerazzurri alzino di molto il tiro, "ma non è escluso un leggero ritocco in alto, quantomeno simbolico anche per lanciare un messaggio chiaro al Nino".

L’obiettivo dell’Inter è strappare la firma del cileno sulla risoluzione contrattuale entro il prossimo fine settimana, "in modo da lanciare anche un segnale a Dybala nel momento in cui Roma e Napoli sembrano volersi fare sotto: l’Inter c’è sempre e, fino all’ultimo, farà di tutto per portarlo a Milano", assicura la Gazza.