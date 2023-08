L'Inter si allenerà oggi pomeriggio dalle 18.30 al Meazza per la rifinitura alla vigilia di Inter-Monza, prima giornata di campionato. Un modo per sondare il terreno di gioco in vista dell'esordio. Non ci sarà Francesco Acerbi, domani: non si è ancora allenato in gruppo, al suo posto ci sarà De Vrij. Acerbi resta comunque l'unico indisponibile nella rosa.

Pochi dubbi di formazione: si ripartirà dalla formazione vista con l'Egnatia. "Nonostante l’arrembante Frattesi, che ha strabiliato a tratti in allenamento per intensità e applicazione, sarà conservata anche l’ossatura della vecchia mediana. Mkhitaryan sente già il fiato sul collo di Davide, ma è candidato a un posto da titolare come mezzala sinistra", riporta La Gazzetta dello Sport. Stesso discorso per Dumfries a destra, in vantaggio su Cuadrado. Davanti la Thu-La e un minutaggio minimo previsto per Arnautovic, dopo tre allenamenti in gruppo.