Pari deludente per l'Inter alla prima in campionato: un 2-2 che brucia visto come e quando è arrivato. Secondo la Gazzetta dello Sport, questa è una prima lezione che i nerazzurri hanno imparato: lo scudetto al petto non è un lasciapassare, ma solo il ricordo di meriti passati. Ora è tutto azzerato.

E allora per confermarsi servirà di più di quanto visto a Genova. La rosea fornisce anche qualche alibi, come i rientri ritardati di vari titolari come Sommer, Mkhitaryan, Darmian e Lautaro. Restano evidenti le due disattenzioni difensive che hanno condizionato il punteggio: un disastroso Sommer ha regalato il primo gol, un’ingenuità di Bisseck il secondo. Nel campionato scorso, l’Inter ci ha messo 6 giornate per subire 2 gol.

Inzaghi dovrà lavorare in fretta su una fase difensiva apparsa troppo ballerina già nelle amichevoli. Falsa partenza.