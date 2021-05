Tra le occasioni monitorate dall'Inter c'è sicuramente quella di Nikola Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina. "Posso solo dire un enorme grazie a tutto quello che mi hanno dato questa città, questa società, questi tifosi. Qui alla Fiorentina sono diventato un uomo", ha detto ieri alla tv viola. Il 23enne serbo - secondo la Gazzetta dello Sport - è da tempo sul taccuino di Ausilio e Marotta e, anche se la difesa non sembra aver bisogno di ritocchi a livello di titolari, occhio alle situazioni che si potrebbero creare su Skriniar o De Vrij. "Sono giocatori che hanno mercato e l’Inter dovrà ascoltare ogni proposta - si legge -. Così, dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per loro, Milenkovic diventerebbe il primo obiettivo per rinforzare la difesa".