Dopo il brutto infortunio rimediato ieri nella gara contro l'Empoli da Marko Arnautovic, costretto ad un lungo stop per via di una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale, come hanno rivelato gli esami strumentali svolti nella giornata di oggi, l'amministratore delegato di casa Inter, Beppe Marotta è stato chiaro: nessuna operazione sul mercato per sopperire all'assenza dell'ex Bologna (LEGGI QUI). Eppure, sebbene Inzaghi e i dirigenti abbiano assicurato che la squadra sia già a posto grazie alle soluzioni alternative che presenta l'organico, "(numericamente verrà sostituito dal Primavera Amadou Sarr) - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - non significa che il telefono di Viale della Liberazione non potrà essere inondato di telefonate dai vari "procuratori desiderosi di piazzare i loro assistiti rimasti senza squadra".

Gli attaccanti rimasti senza squadra al momento sono diversi, e tra tutti lo svincolato più forte e appetibile è il Papu Gomez. L'attaccante campione del Mondo ha risolto ad agosto il suo contratto con il Siviglia, dove è approdato dopo la rottura con Gasperini e l'addio all'Atalanta. Proprio nel periodo della rottura con la Dea, l'ex Atalanta era stato accostato all'Inter, ma non solo. "Gomez ha già ricevuto offerte dal Qatar e dall'Arabia Saudita - si legge sulla versione online della Rosea -, ma ha preferito temporeggiare, probabilmente in attesa di una chiamata dall'Europa, magari dall'Italia che tanto ama. Per lui si era parlato di un interessamento, poi smentito da Galliani, da parte del Monza. Adesso c'è l'infortunio di Arnautovic e, anche se da viale della Liberazione negano la possibilità di un nuovo innesto, è bene essere prudenti".

