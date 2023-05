Simone Inzaghi ha in mente di confermare in blocco l'11 titolare visto mercoledì scorso per eliminare il Milan e volare in finale di Champions League. Nessuna sorpresa soprattutto in attacco, dove il tecnico riproporrà la coppia di Coppa Dzeko-Lautaro, con Lukaku e Correa in panchina (il Tucu dovrebbe essere convocato, il suo infortunio non preoccupa). In mezzo, come all’andata, Calhanoglu dovrebbe prendersi le chiavi della regia al posto di Brozovic, arma tattica a gara in corso; ai lati dell'ex rossonero gli inamovibili Barella e dall’altro Mkhitaryan. Le certezze nerazzurre si allungano sulle fasce: Dumfries a destra per impensierire Theo e di Dimarco a sinistra per pungere Calabria.

Dietro si comporrà nuovamente il solito trio davanti a Onana: Darmian, Acerbi e Bastoni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.