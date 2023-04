Inter travolgente nelle coppe, italiane e internazionali. Il dato della Gazzetta dello Sport è chiaro: finora solo Klopp ha eliminato Inzaghi nel biennio a Milano. "E lo ha fatto sfruttando l’assenza di un uomo fondamentale nelle notti internazionali come Nicolò Barella, squalificato all’andata e al ritorno negli ottavi della scorsa Champions League - si legge -.Ma quella notte di Anfield è stata un bivio fondamentale per la crescita del gruppo di Inzaghi e probabilmente per il tecnico stesso: l’Inter si presentò in un tempio del calcio mondiale con un pesante passivo sulle spalle, dovuto allo 0-2 di Milano. Entrò in campo senza paura, seguendo le proprie idee tattiche ed esaltando i propri punti di forza tecnici. E andò a tanto così dal clamoroso ribaltone".

Spesso, infatti, anche col rischio di essere sbertucciato, Inzaghi ha sottolineato il grosso rammarico per quel doppio confronto con gli inglesi. L'Inter nelle coppe è una macchina perfetta e ormai tutti se ne stanno convincendo, ma la parola d’ordine ad Appiano Gentile sarà “dimenticare”. "Dimenticare gli ultimi due derby vincenti e convincenti. E dominati sotto l’aspetto dell’intensità e del gioco - spiega la Gazzetta -. L’Inter deve resettare tutto, proprio come fa dopo le delusioni di campionato e prima di riscendere in campo in coppa. Come ha fatto a ottobre contro il Barcellona, dopo la prima minicrisi in campionato. E come ha fatto dopo Salerno o il k.o. in casa col Monza, andando poi a cancellare la bellezza del Benfica". Adesso nessuno vuole fermarsi.

