Romelu Lukaku a parte, i nuovi acquisti sono stati utilizzati poco o nulla da Simone Inzaghi in questo avvio di stagione. Il caso emblematico è André Onana, ancora zero minuti in gare ufficiali: "possibile che l’Inter possa tenere un anno in panchina un potenziale numero uno al mondo?", si chiede la Gazzetta dello Sport . Il tecnico nella pre-season era stato chiaro parlando di Samir Handanovic titolare, però il tormentone di critica e tifosi sul panchinare il capitano in favore del camerunese è ripartito fortissimo dopo il derby in cui il confronto a distanza con Mie Maignan è stato impietoso.

L'ex Ajax non è l'unico rimasto inoperoso per tanto tempo nelle prime cinque giornate di campionato: in attesa di una chance vera ci sono anche i due giovani Kristjan Asllani e Rauol Bellanova, in campo in totale per 35’ (24’ e 11’). L’albanese, dopo un’estate al top, è stato messo in naftalina, mentre l'ex Cagliari è 'chius'o dai tanti quinti in rosa, soprattutto a destra da Denzel Dumfries.

Discorso diverso, infine, per l’esperto Henrikh Mkhitaryan, in campo in uno spezzone di Milan-Inter dopo aver recuperato dall'infortunio: "è un esempio tangibile di come l’Inter abbia bisogno di nuove energie, tecniche e nervose. L’ingresso dell’armeno nel derby è stato qualcosa in più di una scossa: tempi di gioco, gestione della palla, scelte lucide e sempre azzeccate nel momento dell’arrembaggio", la chiosa del pezzo sulla rosea.