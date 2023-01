"Nell’ultima settimana di mercato la priorità dell’Inter è vendere Milan Skriniar ". Lo scrive senza mezzi termini Gazzetta.it, precisando che si tratti comunque di uno scenario complicato, visto il contratto in scadenza il 30 giugno. Incassare 15-20 milioni di euro dallo slovacco sarebbe oro per i conti nerazzurri dato che quei soldi (anche se andrebbero parzialmente investiti per il sostituto) consentirebbero di avvicinare l’attivo di mercato tra i 60 e gli 80 milioni richiesto dal presidente Zhang. E soprattutto, secondo il quotidiano, non farebbero correre il rischio di dover cedere due top player entro fine giugno.

L'Inter ha scelto di sacrificare Denzel Dumfries, ma per l’olandese al momento non ci sono proposte. "Dopo il Qatar l’Inter lo valutava 60 milioni, pur sapendo che un’offerta del genere può giungere solo dalla Premier. Vendere adesso Skriniar potrebbe voler dire accontentarsi, entro il 30 giugno, di qualche milioni in meno per Denzel e non dover ascoltare offerte uno degli altri pezzi pregiati, da Bastoni a Lautaro, da Brozovic a Barella" chiosa la rosea.

