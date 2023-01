L'addio sempre più probabile di Milan Skriniar obbliga l'Inter a guardarsi intorno per rimpolpare la difesa che verrà, con un nome sottolineato in rosso sul taccuino della dirigenza: quello di Chris Smalling. La Roma spera che l'inglese possa presto far scattare la clausola per il rinnovo automatico, ma nel frattempo il suo agente ha sondato il terreno con l’Inter e, sostiene La Gazzetta dello Sport, ha trovato terreno fertile. "I nerazzurri sarebbero disposti a offrire due anni di contratto, più uno di opzione a 3,5 milioni più bonus, fino a toccare quota 4. Insomma, esiste una possibilità concreta di un altro caso Mikhi, arrivato alla corte di Inzaghi la scorsa estate da svincolato, oltre a quello di Dzeko, liberato per poco più di un milioncino nella turbolenta estate 2021".