Inzaghi pensa solo al Genoa e stasera non rinuncerà ai tre titolarissimi diffidati che in caso di ammonizione salterebbero il big match scudetto contro il Napoli. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: a meno di grossi colpi di scena, nell'Inter di oggi saranno regolarmente in campo Bastoni, Barella e Mkhitaryan. I cambi 'pesanti' saranno in altri reparti.

In regia dovrebbe infatti rivedersi Asllani, con Calhanoglu in panchina con l'obiettivo di recuperare energie in vista del Napoli, mentre in porta è obbligatorio l'inserimento di Martinez tra i pali. In attacco, invece, sarà Correa ad affiancare Lautaro. Niente turnover tra difesa e fasce, dove ci saranno Acerbi, Pavard, Dumfries e Dimarco.

