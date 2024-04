Alla vigilia di Udinese-Inter, Simone Inzaghi è stato molto chiaro coi giocatori, come racconta La Gazzetta dello Sport: bisogna ancora correre e ci sono tre obiettivi da centrare. Quello più grande di tutti è lo scudetto, che ancora non è stato centrato e che prima si porta a casa, meno sarà il carico da doversi portare dietro negli impegni estivi di Europei e Coppa America che molti dovranno affrontare.

Il secondo: il derby. Interessa ai tifosi ma non solo. Per conquistare lo scudetto nella stracittadina bisogna vincere tutte e tre le prossime tre partite, la prima delle quali da affrontare senza l'acciaccato Bastoni e con Carlos Augusto al suo posto. Nessuno confermerà, ma vincere il campionato il 22 aprile avrebbe un sapore speciale. Tanti giocatori (Acerbi, Dimarco, Calhanoglu. Thuram, Lautaro) hanno conti in sospeso col Milan.

La terza motivazione sono i 100 punti. All'Inter nessuno è mai andato oltre 97 e il record assoluto sono i 102 di Conte. Per superarli bisogna vincerle tutte e arrivare a 103.

In primis, Inzaghi si affiderà alla ThuLa, la coppia gol oggi in affanno anche perché entrambi hanno giocato molto più che gli altri attaccanti titolari di Milan e Juventus. Devono entrambi scrollarsi di dosso la sensazione spiacevole della notte di Madrid.