Dopo la seconda stella, Simone Inzaghi vuole essere protagonista con la sua Inter anche in Champions League e al Mondiale per Club. Il tecnico voleva una squadra più forte e completa di quella che ha dominato la passata stagione e ad oggi è molto soddisfatto dei tre nuovi innesti di spessore, ovvero Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, raccontando anche qualche dettaglio sui primi giorni nerazzurri degli ultimi arrivati.

Ad Appiano sono tutti entusiasti dell'iraniano, definito disponibile, sveglio e affamato. "Chi l'ha visto da vicino in questi giorni racconta di una punta che non sbaglia un colpo, vicina per caratteristiche a Miro Klose - allenato da Inzaghi nel 2016, a fine carriera - e a Edin Dzeko, la punta dei primi due anni interisti di Simone". Il polacco era invece ben conosciuto e rappresenta una garanzia e una valita alternativa a Mikhitaryan, mentre il portiere spagnolo ha colpito per la personalità e per la capacità di guidare la difesa.

