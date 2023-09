Oltre al percorso in Champions League ed all'accordo firmato da 15 milioni di euro più bonus firmato con Paramount+, l'Inter fa sorridere il bilancio anche con le plusvalenze. Come ricorda La Gazzetta dello Sport nella sua analisi sul club nerazzurro, infatti, le cessioni già effettuate la scorsa estate hanno fruttato circa 70 milioni di euro di plusvalenze e finiranno nel risultato 2024. "Così il futuro, in termini di bilancio, non preoccupa" scrive il giornale, ricordando che il CdA ha appena approvato i numeri del 2022-23 con un passivo di 85 milioni (in netto miglioramento rispetto al -140 della stagione precedente) ed un fatturato da 425 milioni.

Numeri che arrivano nella stagione in cui scade il finanziamento Oaktree (maggio 2024) che si somma al bond da 415 milioni con scadenza 2027. Cosa accadrà, dunque, nel prossimo maggio? "Il pegno del fondo Usa sul club è noto - ricorda la rosea -. Come pure l’obiettivo del presidente di rifinanziare il debito, scenario che non cambierebbe il quadro generale: cessioni, botteghino, cammino europeo, l’Inter è alla perenne ricerca di equilibrio. E l’equilibrio si ottiene anche riducendo i costi della rosa: quelli della prima squadra sono diminuiti del 12%, allenatore escluso si è passati da 132 a 116 milioni lordi. Se alla fine della stagione arriverà lo scudetto, vorrà dire che il lavoro fatto in viale della Liberazione sarà stato eccellente sotto ogni punto di vista".

