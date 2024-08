Dopo Taremi, Zielinski e Martinez, l'Inter piazza il quarto colpo del mercato estivo e, probabilmente, anche l'ultimo. Tutto fatto per Tomas Palacios, arrivato ieri a Milano e oggi impegnato nelle visite propedeutiche alla firma del contratto con il club campione d'Italia.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, accordo finalizzato con l'Independiente Rivadavia per 6,5 milioni di euro più bonus. Palacios, 21 anni, è un centrale mancino che ama alzare la testa e giocare la sfera. L’affare - spiega la rosea - è simile a quello di Bisseck, arpionato dai danesi dell’Arhaus per circa 7 milioni di euro un anno fa.

Palacios sarà il 50esimo argentino della storia nerazzurra. Lui lo chiamano "la torre pampeana" e arriva in Serie A dopo aver giocato 16 partite con l'Independiente Rivadavia, quasi tutte da titolare. E vanta anche cinque presenze con l'Argentina Under 20 con Javier Mascherano in panchina.