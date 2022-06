Secondo la Gazzetta dello Sport, il trio di titolarissimi del centrocampo Barella-Brozovic-Calhanoglu non sarà più spremuto perché nelle idee del club e di Inzaghi c'è quella di trovare tre alternative pronte per davvero all’uso. Detto di Schouten o Asllani come vice-Brozovic, questa è la settimana in cui Henrikh Mkhitaryan arriverà a Milano per visite e firma, per poi diventare il backup di Calha che Arturo Vidal, al tramonto e ormai alla porta, è stato raramente nella scorsa stagione.