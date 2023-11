Il contratto in scadenza di Piotr Zielinski, che in estate ha rifiutato le importanti offerte saudite, non ha cambiato il suo attaccamento al Napoli. Lo sottolinea oggi tra le sue pagine La Gazzetta dello Sport, pur evidenziando che Inter e Juventus restano sullo sfondo.

Nerazzurri e bianconeri seguono con attenzione l'evolversi della vicenda e sono pronti a far firmare al polacco un contratto da almeno quattro milioni di euro netti a stagione. La rosea, però, non esclude un colpo di scena... all'inverso: se arrivasse una offerta importante del Napoli per il rinnovo, infatti, Piotr preferirebbe restare ancora in azzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!