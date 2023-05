Dopo la finale di Coppa Italia, in programma a Roma il prossimo 24 maggio, entrerà nuovamente nel vivo la trattativa tra l'Inter e l'agente Federico Pastorello per il rinnovo di contratto di Stefan de Vrij. Secondo la Gazzetta dello Sport, è, infatti, in agenda un nuovo incontro che potrebbe essere quello risolutivo, almeno nelle intenzioni delle due parti: insomma filtra ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. Per due motivi principali: il difensore, in questi mesi, non ha mai preso in seria considerazione altre proposte (ne ha ricevute due dalla Spagna, una dal Villarreal), mentre il club vorrebbe tenerlo in rosa, nonostante sia stato scavalcato nelle gerarchie da Francesco Acerbi.

I nerazzurri proveranno a convincere l'ex Lazio proponendo un prolungamento biennale a cifre leggermente più basse, poco sotto i 4 milioni di euro,