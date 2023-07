Juan Cuadrado parteciperà alla tournée dell'Inter in Giappone con il resto del gruppo. Stando a quanto rivela Gazzetta.it, il club milanese è riuscito a sistemare a tempo di record tutti i documenti che consentiranno al colombiano di volare verso il Paese del sol levante, dove la squadra di Simone Inzaghi sfiderà l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e il Psg.

"Per Inzaghi, che non avrà né il primo né il secondo portiere oltre al braccetto destro titolare e al sostituto di Lukaku, si tratta di una buona notizia e un modo per inserirlo più in fretta nei meccanismi della squadra", viene evidenziato sull'edizione online della rosea.

