La possibilità di vincere il 20esimo scudetto nel derby contro il Milan passa anche d Inter-Cagliari di questa sera. Lo sa bene Simone Inzaghi, che nell'ultima seduta ha ribadito un concetto alla squadra: vietato fare scherzi e "privarsi della possibilità di avere una pallottola-scudetto contro i cugini tra otto giorni", scrive La Gazzetta dello Sport.

Per azzannare i sardi servirà una prova convinta e di maturità anche senza due titolari come Pavard e Lautaro (squalificati) che saranno rimpiazzati da Bisseck, mentre in attacco Arnautovic appare in vantaggio su Sanchez per affiancare Thuram. Oggi è attesa anche la decisione su Mkhitaryan, unico diffidato nerazzurro: probabile il rilancio di Frattesi.

